Ирина Кузнецова
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Когда нужно нотариальное согласие: о правилах путешествия детей
В преддверии школьных каникул, когда возможности путешествовать за пределы России не были ограничены в связи с пандемией и закрытием границ, к юристам стабильно поступали запросы о правилах оформления документов на выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы Российской Федерации в иностранные...
23 июля 2020
Не муж и не жена – о разводах в период пандемии
В период зловещей весенней пандемии 2020 года были приняты такие профилактические меры, о которых ранее даже думать не могли ни простые граждане, ни юристы с адвокатами. Была приостановлена работа МФЦ, органов ЗАГС, а также судов, всех тех органов, которые отвечали за процедуры государственной...
21 июля 2020