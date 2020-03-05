Илья Ратьковский
Последние публикации
Чехословацкий корпус несёт смерть на Восток России
В сентябре на Восточном фронте, иногда его именовали Чехословацким фронтом, инициатива стала переходить к Красной армии. Этому способствовало и переброска красных частей на Восточный фронт, и появление миноносцев Балтийского флота на Волге, а также явная усталость солдат чехословацкого корпуса от...
5 марта 2020
Кровавое лето Чехословацкого корпуса в России
Утверждение Чехословацкого корпуса в Самарской губернии стало отправной точкой для дальнейших его действий. Чехословацкие части и их союзники по антибольшевистскому движению продолжили занимать новые города и населенные пункты. Июньское продвижение войск Чехословацкого корпуса в Поволжье и Сибири...
4 марта 2020
Мятеж чехословацкого корпуса в России: начало
До конца весны 1918 г. гражданская война в России являлась не только явлением не повсеместным, окраинным, но и сами военные действия шли в основном вдоль железных дорог. Отсюда этот период часто упоминается как «период эшелонной войны». Безусловно, гражданская война уже успела проявить себя в виде...
3 марта 2020
Белый террор Добровольческой армии на Северном Кавказе
Северный Кавказ в 1918 г. был одним из ключевых регионов, где происходило противостояние большевистской и белой государственности. Именно это обстоятельство определяло особую ожесточенность военных действий. Оказало свое действие и приход в указанный регион вооруженных отрядов извне, как красных...
11 февраля 2020
Царский генерал за советскую власть и убийца Володарского из рабочих
История Гражданской войны в России является одним и самых драматических событий в отечественной истории. Здесь было место и подвигу, и преступным действиям. Человеческие судьбы и исторические события переплетались порою самым причудливым образом. При этом многое до сих является предметом споров и...
18 апреля 2019