Илья Радченко
Последние публикации
Цифровое будущее нотариата: как не стать пострадавшим
Одно из ожиданий, которое возлагается на цифровизацию, — это ускорение и упрощение любых процессов. «Цифра» даже сама по себе как бы подгоняет нас думать и принимать решения как можно быстрее. Об этом, кстати, писали в недавнем исследовании Саутгемптонского университета: по словам ученых, алгоритмы...
11 февраля 2021
Развод после самоизоляции: можно сэкономить
Эксперты сообщают тревожную информацию: после снятия карантина в Китае зафиксирован резкий и весьма ощутимый рост количества разводов. По мнению психиатров и психологов, такая же ситуация может ожидать и россиян. Пока еще есть надежда, что опасения специалистов не подтвердятся, тем не менее, не...
29 апреля 2020
Цифровое будущее нотариата: быть или не быть
Во второй день работы XI Гайдаровского форума, 16 января, состоялась дискуссия «Трансформация российского нотариата в новых экономических условиях», организованная РАНХиГС совместно с Федеральной нотариальной палатой. Эксперты затронули вопросы цифровизации работы нотариуса, внедрения новых...
20 января 2020