Игорь Пшеничников
Последние публикации
США — Великобритания and Co: «Мы наш, мы новый мир построим»?
Президент США Трамп заявил, что США и Великобритания стремительно движутся в сторону заключения сделки о свободной торговле после Brexit`а. «Я считаю, что у нас будет фантастичная и крупная торговая сделка с Великобританией», — заявил Трамп. Президент США активно использует СМИ и, в частности, свой...
21 августа 2019
США — Бразилия: гегемон и его «самый большой союзник»
Белый дом объявил 31 июля о признании Бразилии «крупнейшим союзником США вне блока НАТО». Это желанный подарок для нового президента Бразилии Жаира Болсонару, которому льстит данное ему на родине прозвище «тропический Трамп». Болсонару восхищается Трампом и безоговорочно провозглашает курс на...
1 августа 2019
Сербия в осаде
Целый клубок заявлений, обвинений, угроз и благих намерений. Первое и главное: президент Сербии Александр Вучич, выступая на днях в национальном парламенте, заявил, что Сербия должна признать: она больше не контролирует ситуацию в Косово. «Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что...
28 мая 2019