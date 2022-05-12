Игорь Пашменов
Автор
Протоиерей. Настоятель храма Рождества Христова села Арбузовка Цильнинского района Ульяновской области. Почетный гражданин Цильнинского района, член Международной ассоциации "Христианство и Ислам".
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