Игорь Гиоргадзе

Автор

Грузинский политик, государственный и общественный деятель. Ветеран советских и грузинских спецслужб, генерал-лейтенант. В 1973 г. окончил Высшую школу КГБ СССР в Москве. В совершенстве владеет грузинским, русским, знает турецкий, французский, говорит на сербскохорватском и азербайджанском языках. В 1980-1981 гг. в составе отряда специального назначения КГБ СССР «Каскад-1» принимал участие в оперативно-боевых действиях в Афганистане (г. Кандагар). Имеет 15 правительственных наград СССР, в том числе медаль «За боевые заслуги». За проведение острого оперативного мероприятия был удостоен в СССР звания «Почётный сотрудник госбезопасности». В независимой Грузии в 1991-1993 годы – начальник Управления контрразведки, начальник оперативного Управления Министерства обороны, замминистра обороны Грузии; в 1993 году назначен министром государственной безопасности Грузия. В преддверии президентских выборов ноября 1995 года, возглавляя Службу государственной безопасности страны и являясь реальной альтернативой Шеварднадзе на пост президента Грузии, был объявлен последним вероятным организатором покушения на него. 4 сентября 1995 года Гиоргадзе с семьёй вынужден был покинуть Грузию и с тех пор является политэмигрантом. В марте 2016 года Генеральный секретариат Интерпола рассмотрел представленные адвокатами Гиоргадзе материалы о его незаконном преследовании на протяжении двадцати одного года по политическим мотивам и принял решение об изъятии Гиоргадзе из списка разыскиваемых. По сей день Гиоргадзе остаётся гражданином Грузии. Женат, имеет сына и дочь.