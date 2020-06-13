Игбал Абилов
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Памяти Кахина Абилова
Кахин Абилов (Мирзализаде/ талыш. Мирзəлизодə) родился 16 марта 1968 г. в г. Сальяне четвертым ребенком в семье главного инженера-землеустроителя местного райисполкома Мирзали Абилова (1935−1995) и Гюлдасты Агаевой (1942−2018). В 1974 г. в связи с новыми назначениями Мирзали Абилова семья переехала...
13 июня 2020
«Ижавиа» незаконно получило субсидию из бюджета Удмуртии
В конце декабря 2018 года АО «Ижавиа» на основании заявления о предоставлении субсидии для возмещения затрат на питание сил постоянной готовности единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, которые прибыли для участия в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в...
13 ноября 2019
По делу о взрыве дома во Львовской области задержаны два коммунальщика
В городе Дрогобыч Львовской области задержаны два работника коммунальных служб, сообщили 29 августа в пресс-службе Национальной полиции Львовской области. «8 августа полицейские задержали двух работников коммунального предприятия, 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города Дрогобыч»...
29 августа 2019
Репрессированное талышеведение
Талышская гуманитарная наука, возникшая в начале 1930-х гг. в результате распространения большевистской национальной политики коренизации на нетитульные (нетюркские) этносы Азербайджанской ССР и развития талышеведения в «центре» (Москве и Ленинграде), в первые годы своего становления была главным...
21 октября 2018