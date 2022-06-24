Гайк Мелик-Адамян

Автор

Родился в 1956г в Ереване. После окончания геологического факультета Ергосунта, поступил на очную аспирантуру в Институт геологических наук АН Армении, где по сей работает старшим научным сотрудником. Неоднократно стажировался на кафедре новейших отложений географического факультета МГУ и Палеонтологического института РАН. Кандидат геол.наук, автор и соавтор 100 научных публикаций по палеонтологии, стратиграфии, палеогеографии, экономической и исторической геологии, экотуризму. Член Московского общества испытателей природы, Палеонтологического и Териологического обществ России. Президент Арм.отделения Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ, Санкт-Петербург). Зампредседателя Демократической партии Армении (2021г).