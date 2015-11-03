Галина Лукьянова
Последние публикации
Крымские татары: «пожара нет, но всё может быть»
В центре Симферополя на площади у Верховного Совета встретились лицом к лицу сторонники интеграции с Россией и проукраински настроенные активисты, среди которых было много крымских татар. К счастью, аналитики ошиблись. «Крымская весна» прошла без жертв среди мирных жителей. Почему столкновение...
3 ноября 2015
«Крым наш»: главные проблемы российского Крыма глазами его жителей
Основная проблема, даже при разложении на составляющие, сводится к медленной адаптации Крыма к новой геополитической ситуации. Среди базовых проблем регионального развития Крыма и Севастополя население выделяет пять основных проблем. Представляем Вам их в той последовательности по значимости...
16 сентября 2015