Фёдор Гайда
Последние публикации
Украина и украинцы: кто, кого и почему так называл?
Полный текст книги Ф.А. Гайда. Грани и рубежи: понятия «Украина» и «украинцы» в их историческом развитии. М., 2019 доступен здесь. Текст рецензии С.С. Белякова на книгу доступен здесь. 1. О задачах исследования. Является ли слово «украинцы» этнонимом в предвечном мире идей? Любое научное...
1 апреля 2019
Кто древней русских и современности: украинцы или белорусы?
В 2016 г. Германский исторический институт в Москве инициировал научный проект «Восточные славяне в поисках новых надрегиональных идентичностей (кон. XV — сер. XVIII в.) в контексте зарождения модерных наций в Европе». В нём принимают участие российские, украинские, белорусские, литовские, польские...
24 декабря 2018
Можно ли говорить о культуре и истории в музеях России? Открытое письмо
15 июня 2018 г., в пятницу, мы, сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук Олег Рудольфович Айрапетов, кандидат исторических наук Максим Михайлович Шевченко, доктор исторических наук Федор Александрович Гайда, а также несколько аспирантов и студентов, пришли на выставку работ...
15 июня 2018
«Україна для українців!»: рождение этнонима из духа классовой борьбы
Во второй половине XIX столетия понятие «украинцы» использовалось относительно редко и, как правило, в значении слобожан или в качестве синонима к основному термину «малоруссы» (для обозначения русского населения малороссийской Украины). В целом «украинцы» не понимались как этноним, и...
8 июня 2018
Имя Украины. Народ и партия — едины?
«Язык — дом бытия». В нашу деконстуктивистскую эпоху интерес к слову и его тайной силе лишь вырос. Исторические исследования терминологии находятся на пике популярности. Особый интерес вызывает «украинская тема», история употребления региональных и этнических определений. Она уже не раз становилась...
26 мая 2018
«Россия-1»: один человек делает революцию, и это не Ленин и не Николай II
Оправдывая ожидания всех постсоветских конспирологов, Парвус самостоятельно делает в России революцию. Голос за кадром сообщает: «План Парвуса был прост и эффективен: вывести на улицу рабочих и наблюдать со стороны». Петроградские рабочие, благо о Гапоне уже забыли, выскакивают на улицу, чтобы...
8 ноября 2017
Парвус меж революцией и борделем. Кино и немцы
За ширмой авантюрного водевиля в «Демоне революции» на телеканале «Россия-1» проглядывают контуры определенной идеологической схемы. Все хорошие люди борются против всех плохих. Иногда хорошие люди не сразу распознают друг друга, но время свое возьмет. Ведь все хорошие люди борются за Россию. За...
6 ноября 2017
Телевизионная подноготная о русской революции: многие хотят быть Парвусом
Более 30 лет назад на советские экраны вышла заключительная часть телецикла Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Она называлась «Двадцатый век начинается» и была посвящена игре разведок накануне начала Первой мировой войны. На этом советский «Шерлок Холмс», исчерпав...
6 ноября 2017
Следственное дело против большевиков в 1917 году
В краткий период существования Временного правительства им были созданы три следственные комиссии, имевшие задачу расследования преступлений политического характера. Одна из них призвана была подготовить судебное разбирательство в отношении «слуг прежнего режима», другая была учреждена в связи с...
30 марта 2017
Февральская революция в России. Почему она произошла? Кто победил?
Историки о Февральской революции 1917 года в России: Олег Айрапетов и Фёдор Гайда отвечают на вопросы ИА REGNUM: Почему в России погибла монархия? Почему проиграли либералы? Могла ли Россия быть среди победителей в Первой мировой войне? Кто в России стал настоящим Бонапартом? Выпуск на сайте...
3 февраля 2017