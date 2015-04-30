Филипп Прокудин
Последние публикации
Эксперт: Фетишизировать выборы — терять представление о реальности
26 апреля в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны — по устоявшемуся мнению, так власти республики работают на упреждение возможной политической нестабильности. В прошлом году глава государства Нурсултан Назарбаев выступил с посланием гражданам страны — «Нурлы жол», в котором...
30 апреля 2015
«Руководящая и направляющая» — отход от «президентской» модели в Казахстане
1 декабря в Казахстане отмечают день первого президента страны. В этом году празднику предшествовало любопытное заявление, которое исходило из уст спикера сената Касым-Жомарта Токаева: за неделю до праздника он подчеркнул в ходе международной конференции «Президент. Парламент. Интеграция», что...
1 декабря 2014
Роль сената в политической системе Казахстана вырастет
На минувшей неделе к работе в Казахстане приступила обновленная в результате выборов верхняя палата республиканского парламента — сенат, с ходу ратифицировавший соглашение «Об Евразийском экономическом союзе». Считается, что по многим параметрам выборы в верхнюю палату казахстанского парламента...
13 октября 2014