Елена Тимошина
Последние публикации
Сядем все! Почему закон о семейно-бытовом насилии опасен для всех и каждого
Некоторые эксперты не без основания утверждают, что защита от насилия должна быть системной. Однако понимание ими системной защиты сводится к навязчивой идее принятия закона о семейно-бытовом насилии. Вот уже на протяжении почти десяти лет этот скопированный с зарубежных аналогов законопроект под...
15 мая 2018
Финский опыт: Омбудсмен Кузнецова защиту детей возлагает на ювеналов
Заместитель директора Общественного центра правовых экспертиз и законопроектной деятельности, ученый-криминолог, кандидат юридических наук Елена Тимошина специально для ИА REGNUM объясняет свои опасения, вызванные визитом омбудсмена Анны Кузнецовой в Финляндию. 15 мая 2017 года уполномоченный при...
2 июня 2017
Кому в России нужен закон о семейном насилии?
Чем это грозит? Сегодня в России активно обсуждается тема о необходимости борьбы с семейным насилием. И если бы эта дискуссия велась только среди обывателей — феминисток, не знающих, что Уголовный кодекс Российской Федерации давно включает все необходимые составы преступлений, позволяющие защищать...
23 марта 2015