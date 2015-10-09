Елена Сенявская
Последние публикации
«Добрый мультик» про девочку Серафиму и сталинские репрессии
Сейчас многое делается для того, чтобы добро и зло смешались, чтобы их было трудно различить. В политике, экономике, личных отношениях мы видим проникновение зла под видом добра… Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Из выступления в Горно-Алтайске 20 сентября 2015 г. 27 августа 2015 г., в День...
9 октября 2015
Бои за историю: недетские игры на школьном дворе
Когда на «либеральном», «демократичном», «культурном» и «цивилизованном» Западе в очередной раз поливают грязью нашу страну, нашу историю, с остервенением внушая нам комплекс исторической неполноценности, мы виновато оправдываемся, слабо возражаем и пытаемся вежливо объяснить обличителям, что они...
5 мая 2015