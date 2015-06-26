Елена Казбанова
Последние публикации
«Да будет свет!»: как реформы облегчили процесс подключения к электросетям
Доступ к электроснабжению — один из ключевых элементов для развития бизнеса. И для России этот вопрос всегда был острым. Несомненно, тому есть объективные причины. Например, обширная территория нашей страны, затрудняющая соединение потребляющих устройств с генерирующими энергию электростанциями, а...
26 июня 2015
Реформы в налоговой сфере в России: первые плоды и перспективы
С принятием в 2014 году дорожной карты «Совершенствование налогового администрирования» Россия взяла курс на активную оптимизацию процесса налогообложения предпринимателей. За последние полтора года было проведено множество значительных реформ, и результаты проекта не заставили себя долго ждать...
19 июня 2015