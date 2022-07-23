Егор Степанов

Автор

Родился в 1961 году в Челябинске в семье военного. Согласно семейным приданиям, по материнской линии является потомком древнего русского боярского рода Татевых. Окончил исторический факультет МГУ, занимался научно-исследовательской деятельностью в ряде институтов России, а также США, Великобритании, Швейцарии, Венгрии и ряда стран Ближнего Зарубежья. Доктор исторических наук. Специализируется на геополитике, философии взаимоотношений великих держав, тактике и стратегии продвижения ими своих интересов. Является автором пяти монографий и десятков научных статей.