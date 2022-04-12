Дмитрий Верхотуров

Автор

Родился в Ачинске, Красноярского края. Учился в Красноярском педагогическом университете. Живет и работает в Москве. Историк, автор более 20 книг и множества статей. Специализируется на изучении плановой и военной экономики ХХ века. Некоторые работы: «Ашаршылык. История Великого голода», «Сталинская индустриализация», «Сталинская коллективизация. Борьба за хлеб», «Подземные заводы Третьего Рейха», «Группа советских войск в Германии. 50 лет на грани ядерной войны». Занимается военно-политическим анализом современной международной политики. Наиболее крупная работа: «Россия против НАТО: анализ вероятной войны».