Дмитрий Соин
Последние публикации
Приднестровье, которое мы теряем…
Сегодня уже как-то обыденно звучит тема возможной утраты Приднестровья. Вроде и не было 25 лет борьбы, страданий и надежд на скорое признание. Как будто не было погибших и искалеченных в ходе войны 1992 года. И как-то в тень уходит риторика о непотопляемом авианосце России на берегах Днестра. В...
21 января 2015
Приднестровье: что Россия планирует делать с 500.000 своих соотечественников?
Ситуация вокруг и внутри Приднестровья — многострадальной, непризнанной республики на юго-западе СНГ дышит тревогой, неопределенностью и даже драматизмом. Пророссийский анклав, в течение 24 лет демонстрировавший верность Москве, сегодня оказался в глубоком кризисе, фактически на грани гибели...
11 января 2015