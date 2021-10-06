Дмитрий Смирнов
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При Зеленском на Украине под видом борьбы с Россией расцвел «отжим» бизнеса
Дай миллион! Разоблачение офшорных «художеств» украинского президента Владимира Зеленского и его окружения совпало по времени с переговорами с миссией МВФ о продолжении кредитования по программе stand-by. По предварительному графику речь идет о кредите в размере 500 миллионов СДР (специальных прав...
6 октября 2021
Эксперт: охоту на капиталы российских олигархов можно считать открытой
«Вердикт Высокого суда Лондона в отношении Темура Ахмедова — лишь одна из первых ласточек в числе новых дел против российских олигархов в судах западных стран, — заявил вице-президент Академии реальной политики Сергей Соловьев. — Охоту на их капиталы можно считать открытой. Решение об...
22 апреля 2021