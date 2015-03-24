Дмитрий Павлов
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Нагрузка на аэропорты Москвы снизилась — зато активно строится новый
Московские аэропорты с начала года обслужили примерно на 40 тыс. пассажиров меньше, чем в январе-феврале 2014 года. Однако реализация очередного аэропортового проекта при участии «Ростеха» и активной поддержке подмосковных властей продолжается. Общее падение пассажиропотока в аэропортах Москвы по...
24 марта 2015
Подмосковное УФАС штрафует банки за смс-рекламу кредитов
За 2014 год УФАС оштрафовало несколько банков, в 2015 году проверки продолжаются За 2014 год УФАС по Московской области оштрафовало за рассылку смс-рекламы кредитов «Сбербанк», «Западный» и «Софрино», а также мирокредитные организации на общую сумму более 1,4 млн рублей. Только на «Нано-финанс»...
17 марта 2015
«Новым разработкам» ЦАГИ более пяти лет — мнение
Разработки, о которых Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) сообщает как о новых, созданы несколько лет назад, сообщили сегодня, 13 марта, корреспонденту ИА REGNUM инженеры института. «Специалисты ЦАГИ активно занимаются созданием новых продуктов. В настоящее время импортозамещение...
13 марта 2015