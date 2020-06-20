Дмитрий Пахомов
Последние публикации
России нужны свои духовные ценности
На днях в «Российской газете» с публикацией «Нужны ли России «универсальные» ценности?» выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Среди прочего он говорил об особой опасности попыток геополитических противников нашей страны разделить ее по конфессиональному признаку, подорвать...
20 июня 2020
Ливан возобновляет проект «Академии человека и диалога»
Недавно в Ливане было сформировано и утверждено новое правительство, страна постепенно стала выходить из разразившегося в конце прошлого года масштабного политического и экономического кризиса. В связи с этим в феврале текущего 2020 года по распоряжению президента Ливана генерала Мишеля Наима Ауна...
22 февраля 2020
Папа Франциск – мусульманам: «Ас-саляму алейкум!»
О прошедшем на днях визите главы Католической церкви — папы Римского Франциска в столицу Объединённых Арабских Эмиратов, город Абу-Даби, написано и сказано уже достаточно много. Причем обнаружились как сторонники, так и противники этих событий, уже вписанных красной нитью в пестрое полотно мировой...
7 февраля 2019
Гагаузы не хотят больше посещать храмы Константинопольского патриархата
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил визит в Молдавию. Он был в республике сравнительное недолго, с 17 по 18 октября. Как сообщали некоторые западные издания, Эрдоган достиг договоренности с президентом Молдавии Игорем Додоном о реализации давнего решения о предоставлении автономии...
23 октября 2018
Три причины поражения Русской церкви на Украине
Как и предполагалось, Священный синод Русской православной церкви, прошедший 15 октября 2018 года в Минске, принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Можно только приветствовать данное решение соборного разума Русской церкви, являющееся вполне...
16 октября 2018
Кто убаюкивал патриарха Кирилла «сказками» об Украине?
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает визит в Минск. На белорусской земле он пробудет три дня, с 13 по 15 октября. В последний день визита под руководством патриарха состоится заседание Священного синода Русской православной церкви. «Впервые за всю историю Синод проведет свое заседание в...
14 октября 2018