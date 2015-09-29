Дмитрий Линтер
Последние публикации
Что, наконец, узнает Россия и что о себе скрывает Эстония?
Обмен между Россией и Эстонией, о котором так много говорили и которого так многие желали в эстонском политикуме, свершился. Обменяли русского сотрудника КАПО с немецкой фамилией Алексея Дрессена, осужденного эстонским судом за передачу секретных сведений российской стороне на русского же...
29 сентября 2015
Русские неграждане и уничтожение русской идентичности в Латвии и Эстонии
8 сентября на сессии Европарламента в Страсбурге прошло голосование по резолюции «О ситуации с фундаментальными правами в ЕС (2013−2014)». 357 голосов «за» и 331 голос «против» были отданы при голосовании по пункту резолюции, согласно которому Европарламент признает, что полмиллиона проживающих в...
14 сентября 2015