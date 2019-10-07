Дмитрий Ивинский
Последние публикации
Кот и Крот: несколько слов о новом спектакле театра «На досках»
Хочу предупредить читателя о том, что в этих заметках он не найдет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало профессиональную театроведческую экспертизу: я не театральный критик и никогда им не буду, не знаток современного театра, не ценитель его и тем более не его историк: я в данном случае просто...
7 октября 2019
Традиция, смысл, креатив? О современном образовании в РФ
2018 год запомнится всем, кого волнуют проблемы российского образования и науки, неожиданно острыми спорами не о десятках образовательных стандартов, решения о введении которых постоянно вывешиваются на сайте Минобрнауки, а странной дискуссией только о ФГОС по литературе. Нам представляется, что...
25 апреля 2018