Денис Тарасенко
Последние публикации
Ни о чём: текст итоговой декларации саммита «Восточное партнёрство»
Саммит «Восточного партнёрства», прошедший 21−22 мая в Риге, завершился подписанием официальной декларации, над текстом которой стороны долгое время спорили, а делегация Белоруссии отказывалась подписывать документ из-за пункта с «осуждением аннексии Крыма». В итоге в этой части документа РФ...
23 мая 2015
Страны Скандинавии захлебнулись в потоке беженцев: это самые крупные потоки после Второй мировой войны
Скандинавские страны нуждаются в квалифицированных трудовых мигрантах, но всеми силами ограничивают поток нелегалов и беженцев. В целом в Скандинавии признают: такого потока беженцев, как сегодня, не было со времён Второй мировой войны. Главный вопрос: как привлечь рабочую силу, но избежать...
29 января 2015
«Эффект домино»: Потребители спасают молочный сектор Скандинавии от санкций России
Фермеры Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании первыми ощутили на себе эффект от эмбарго, введённого Россией в ответ на санкции Евросоюза. Наиболее пострадавшим можно считать молочный сектор Скандинавских стран. Закупочные цены на молоко резко упали, а сама цена в магазинах, например, в Швеции —...
27 января 2015
В Европе началась «Красная весна»: Греция и судьба евро взбудоражили Скандинавию
Ослабевающий евро, который после решения Европейского Центрального банка 22 января напечатать до осени 2016 года более триллиона евро, получил новый удар — результаты парламентских выборов в Греции и угрозы победителей, партии «Сириза», выступающей против экономии, грозящей выйти из еврозоны, если...
26 января 2015
Скандинавские банки: Отступать некуда, экономика ЕС загнана в угол, последний козырь — печатать деньги
Европейский Центральный банк 22 января решил включить так называемый «печатный станок», выпустив на рынок до сентября 2016 года более одного триллиона евро. Это решение якобы поможет экономике еврозоны и всего ЕС избежать рецессии и начать реально расти. По мнению ряда экономистов, этот шаг может...
23 января 2015