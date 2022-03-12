Даниил Драгов
Последние публикации
Экономика России: импортозамещение идёт семимильными шагами
Хорошо ли, что российский обыватель проявляет ажиотажный спрос на товары, предпочитая приобретать их на фоне девальвации рубля? Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция» На этот вопрос компетентно ответят заставшие «лихие...
12 марта 2022
Экономика России: тревога пошла на пользу
Банк России предпринял ряд эффективных мер по сдерживанию девальвации национальной валюты. Успех сдерживают западные санкции, направленные на заморозку российских активов. Об этом следовало позаботиться загодя. Возможно, накануне спецоперации соответствующие меры не были предприняты, чтобы...
11 марта 2022