Даниэль Орлов
Последние публикации
Михаил Зощенко: для всех понятный и никем не понятый
Трагедия Зощенко не в утрате благоволения властителей, не в потере аудитории или положения в официальном писательском сообществе. Отнюдь! Его трагедия в том, что когда сочинитель простеньких сатирических рассказов вырос в серьёзного прозаика, решившегося на создание сложного по структуре...
9 августа 2019
Василий — заступник: к юбилею Шукшина
Герои шукшинской прозы, прочти они пару страниц нынешних бестселлеров, с досадой сплюнули бы табачной крошкой в песок: «Тьфу ты, прости господи!». Но удивительно, что и Шукшина в своё время обвиняли в мелкотемье. Его герои не строили коммунизм, не посвящали себя рекордам. Они просто жили, часто...
25 июля 2019