Борис Межуев
Последние публикации
«Мусорный протест» на Севере и на Юге России
В конце 2019 года «мусорная» тема держалась в фокусе внимания российских СМИ: влиятельные издания — и не только оппозиционные — без особого стеснения рассказывали про события в «палаточном городке» в Шиесе Архангельской области, вели мониторинг действий экологических движений на Севере и по всей...
13 марта 2020
Поиски вариантов решения водной проблемы Севастополя продолжаются
За последний год тема водоснабжения Крыма несколько раз обретала медийную актуальность. 18 марта 2019 года на встрече с представителями общественности Крыма в Симферополе президент России выразил уверенность в том, что теперь, после решения энергетической и транспортной проблем, будут найдены и...
1 июля 2019
«Единственный вариант спасения Севастополя от засухи – снизить утечку воды»
Существующая система водоснабжения заинтересована не в снижении издержек, а в привлечении государственных дотаций. А эти дотации легче получать в условиях дефицита воды. Поэтому, чтобы сломить сопротивление ведомств, нужна серьезная политическая воля. Но тот начальник, который найдет в себе силы ее...
20 февраля 2019