Айгуль Омарова
Последние публикации
Минобороны Казахстана: Астана выступает против силовой политики
В Москве 16-17 апреля состоялась четвёртая международная конференция по безопасности. В ходе её прошли переговоры между министрами обороны Казахстана и России. Ожидалось, что на них стороны подпишут пакет договорённостей о двустороннем военном сотрудничестве. Чем живёт сегодня армия Казахстана...
20 апреля 2015
Давление Запада будет нарастать до полного разрешения кризиса
В последние дни ушедшего года стало очевидно, что Казахстан вплотную подошел к кризисным явлениям в экономике. Вспомнить можно многое — и внеурочное послание президента страны, а в самом конце года — прозвучало совместное заявление о перспективах экономической политики, с которым выступили...
13 января 2015