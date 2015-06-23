Асмик Ванцян
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Петербург: «иностранные агенты» судятся с «кремлевскими ботами»
Представитель компании «Интернет-исследования» Екатерина Назарова на судебном заседании заявила, что они готовы удовлетворить требования Савчук, оформить трудовые договоры, в том числе выплатить компенсацию за причинение морального вреда в размере оговоренной в иске суммы, которая составляет 10...
23 июня 2015
Викинги поселились в центре Петербурга
«Время викингов — яркий и увлекательный период истории. Говоря о викингах люди представляют себе только храбрых воинов, но помимо этого, викинги были прекрасными судостроителями, умелыми мореходами, искусными ремесленниками», — сказала генеральный консул Норвегии в Санкт-Петербурге Хейди Олуфсен...
29 мая 2015