Ашот Григорян
Автор
Президент Форума армянских ассоциаций Европы (FAAE), руководитель дискуссионного объединения «PANAP – Венский клуб». Доктор физико-математических наук. Гражданин Республики Армения, проживает в Словакии.
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5 декабря 2020