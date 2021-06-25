Ашот Абгарян
Автор
Учитель истории, живет в городе Ванадзор (Армения), занимается историей "армянского вопроса" в конце XIX и начале XX века
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Обычно читатель, имеющий твёрдое предрасположение к тому или иному историческому герою, с легкостью верит тем фактам и информации, даже если они фальшивые и недостоверные, которые не приводят к внутреннему конфликту с его уже сформировавшимися убеждениями и отношениями. Условно назовём такую...
25 июня 2021