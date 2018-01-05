Арман Навасардян
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Нападут ли США на Северную Корею до марта?
Как правило, в новом году главы государств желают своим народам, впрочем, как и всем остальным, мира, добра и счастья. Между тем северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении возвестил на весь мир о том, что в 2017 году его страна завершила программу создания ядерных сил. Для...
5 января 2018
Армения и Израиль
Обретя независимость, Армения первым делом начала устанавливать дипломатические отношения с другими странами. Этот процесс получил широкий политический резонанс и вселил гордость в наших вновь обретших независимость соотечественников как на родине, так и в диаспоре. В атмосфере всеобщего ликования...
7 ноября 2017