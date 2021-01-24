Аркадий Мурзаев
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Не надо тешить себя иллюзиями: об итогах 2020 года для малого бизнеса
Ущерб малому и среднему бизнесу пандемией нанесен вполне серьезный. Но не равномерный. Условно в нашей стране все МСП можно разделить на тех, кто основную выручку получает за счет бюджетов разных уровней, и тех, кто зарабатывает, имея дело с конечным массовым потребителем. К первому типу относятся...
24 января 2021
Не надо тешить себя иллюзиями: об итогах 2020 года для малого бизнеса
Ущерб малому и среднему бизнесу пандемией нанесен вполне серьезный. Но не равномерный. Условно в нашей стране все МСП можно разделить на тех, кто основную выручку получает за счет бюджетов разных уровней, и тех, кто зарабатывает, имея дело с конечным массовым потребителем. К первому типу относятся...
17 декабря 2020