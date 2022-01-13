Аркадий Минаков

Автор

Родился в 1962 году в семье геологов в Бурятии. В 1975 году переехал в Монголию, где и окончил школу при посольстве СССР в Улан-Баторе. В 1979 году поступил на исторический факультет Воронежского государственного университета. В 1989 году поступил в аспирантуру исторического факультета ВГУ, а в 1993 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную истории так называемого нечаевского дела. С 1992 года и по настоящее время преподаёт русскую историю на историческом факультете ВГУ. В 2011 году защитил докторскую диссертацию, посвященную истории возникновения и становления русского консерватизма. Автор нескольких монографий, посвященных истории русского консерватизма, и множества статей.