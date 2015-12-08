Арис Казинян
Последние публикации
Два полюса – панславизм и пантюркизм
Позапрошлый век — период формирования целого ряда принципиально новых идеологических течений, ориентированных на объединение в рамках единого государства (или под эгидой одного из государств) политически обособленных друг от друга регионов расселения родственных этнических групп. В числе таких, или...
8 декабря 2015
«Священный джихад» против армян обломился в Карабахе
2 марта 1992 г. Азербайджан вступил в ООН. В тот же день на Ист-Ривер в Нью-Йорке были подняты флаги и семи других бывших советских республик — Армении, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Киргизии, а также Сан-Марино. Сразу после вступления Азербайджана и четырех...
28 ноября 2015