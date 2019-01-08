Антон Кривенюк
Последние публикации
Абхазия – Россия: Пять лет коту под хвост
В уходящем году исполнилось десять лет с тех пор, как Россией была признана независимость Абхазии и Южной Осетии. Сейчас связи с приграничными территориями шире, чем в конце прошлого десятилетия. Это отдельное направление российской внешней политики. Есть Донбасс, есть армянский и белорусский...
8 января 2019
Абхазия – Россия: Пять лет коту под хвост
В уходящем году исполнилось десять лет с тех пор, как Россией была признана независимость Абхазии и Южной Осетии. Сейчас связи с приграничными территориями шире, чем в конце прошлого десятилетия. Это отдельное направление российской внешней политики. Есть Донбасс, есть армянский и белорусский...
9 ноября 2018