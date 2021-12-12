Анна Швабауэр
Автор
Кандидат юридических наук, член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи. Занимается научно-экспертной и законопроектной деятельностью.
Последние публикации
Законопроекты о QR-кодах угрожают национальной безопасности России
12 ноября 2021 года в Государственную думу Российской Федерации внесены проекты федеральных законов № 17 357−8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее — законопроект № 17 357−8 [1]) и № 17 358−8 «О внесении изменений в статью 107...
12 декабря 2021
Законопроект об отобрании детей «экспресс-судами» — угроза институту семьи
Замечания по законопроекту №986 679−7 кандидат юридических наук, член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи Анны Швабауэр В Государственную думу РФ 10 июля 2020 года внесен проект федерального закона...
15 ноября 2020
Вывод круглого стола ОП РФ: закон о едином регистре населения несостоятелен
5 июня 2020 года в Общественной палате РФ (ОП) проведен круглый стол на тему: «Единая идентификация и информационная безопасность семьи и общества». В мероприятии приняли участие: Михаил Станиславович Аничкин — заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП РФ; Владимир...
11 июня 2020
Законопроект о едином регистре — угроза личной и национальной безопасности
Стенограмма выступления кандидата юридических наук Анны Викторовны Швабауэр на круглом столе «Почему нельзя создавать единый электронный регистр населения» в ИА REGNUM 19 мая 2020 года. Законопроект №759 897−7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской...
19 мая 2020
Попадет ли в цель «антисуицидальный пакет» законопроектов?
В Государственной думе рассматриваются два законопроекта, имеющие целью борьбу с вовлечением детей в самоубийства. Проекты были реакцией на распространение в Интернете игр с суицидальной тематикой. В целом проблема действительно назрела, и реакция власти является актуальной и своевременной. Однако...
27 апреля 2017
Ювенальная система — геноцид семейного населения
В Государственную Думу поступил законопроект №103 372−7 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации». Указанный законопроект направлен на внедрение ювенальных судов (без использования соответствующего названия) и приведет к мощному подрыву института семьи в России...
7 марта 2017
Кому нужны законы, противоречащие Конституции и Семейному кодексу РФ?
28 сентября 2016 года депутатом С.Ш.Мурбазаевой и сенатором А.В.Беляковым в Госдуму РФ были внесены два законопроекта: №1 183 390−6 «О профилактике семейно-бытового насилия» (далее — Законопроект о профилактике) и законопроект №1 183 394−6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в...
16 октября 2016
Против Конституции России: Ранняя помощь как ювенальная технология
31 августа 2016 года правительство РФ утвердило Концепцию развития ранней помощи в РФ на период до 2020 года ( распоряжение №1839-р ). Как сообщается в Концепции, раннее начало комплексной помощи детям «содействует максимально возможным достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а...
8 сентября 2016