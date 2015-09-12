Андрей Медведев
Последние публикации
Россия, Турция, Иран: взаимодействие во имя стабильности
ИА REGNUM публикует текст выступления исполнительного директора АНО «Центр политических технологий «ПолитКонтакт» Андрея Медведева на международной конференции «Вызовы и угрозы для региональной безопасности на Ближнем Востоке и Кавказе: внешние факторы и внутренние противоречия» (Анкара, 8−9...
12 сентября 2015
Исследование: Гагаузия накануне референдума
В столице Гагаузии 8 октября состоялась презентация результатов социологического исследования, осуществленного российской АНО «Центр политических технологий „ПолитКонтакт“ и посвященного внешнеполитическим предпочтениям жителей Гагаузской автономии и их отношению к будущему референдуму на эту тему...
10 октября 2013