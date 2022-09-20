Андрей Агеев
Автор
Внештатный эксперт подкомитета по развитию рыбохозяйственного комплекса Комитета по развитию АПК Торгово-промышленной Палаты России.
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Инвестиционные квоты ведут к банкротству рыбной отрасли
Численность рыбопромыслового флота России в результате списания изношенных и устаревших судов сократилась в два раза и составила 825 рыбопромысловых судов разных классов и типов; 70% судов находится на Дальнем Востоке. Для большинства отечественных рыбопромысловых судов характерен значительный...
20 сентября 2022