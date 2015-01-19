Андрес Пьерантони
Последние публикации
La Cina e vicina — Китай близко!
«Китай близко» — так назывался культовый фильм эпохи итальянского неореализма. За два года до выхода на экраны этого «бунтарского» фильма Марко Беллоккио (1967 год) Председатель КНР Мао провозгласил т.н. культурную революцию. Затем, в 1968 году были «французский май», в котором маоисты сыграли...
19 января 2015
Новый инструмент стратегии США в Западном полушарии
Начав процесс нормализации взаимоотношений с Кубой, Барак Обама принес в жертву «тощую корову» (кубинскую общину в США) ради тучного стада. Это стадо — УНАСУР ("региональная политическая и экономическая организация «Союз южноамериканских наций»). Сразу после объявления новой политики по отношению к...
13 января 2015
«Тощая корова»: Куба и США
Для того, чтобы на Карибах провести стадо через реку, кишащую пираниями, погонщики скота жертвуют тощими коровами… 17 декабря 2014 года, после 18 месяцев секретных переговоров с Гаваной, Президент США Барак Обама и лидер Республики Куба Рауль Кастро сделали совместное заявление о начале...
4 января 2015