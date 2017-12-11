Анатолий Рекант
Последние публикации
Взносы на капремонт. Платить или не платить? Часть II
Заключительная часть материала о том, как жителям России навязали обременительную и зачастую не нужную программу капитального ремонта жилья. Читайте ранее: Взносы на капремонт. Платить или не платить? Часть I Приватизация квартир должна была происходить при соблюдении двух непременных условий...
11 декабря 2017
Взносы на капремонт. Платить или не платить? Часть I
ИА REGNUM уже рассказывало о том, как ремонтируют жилой фонд в Москве. Можно ли назвать подобное «творчество» ремонтом — вопрос скорее риторический. А вот о том, что собой представляет программа капремонта и на что вправе рассчитывать собственники при проведении работ, можно установить точно...
11 декабря 2017
Эскпертиза: Закон о реновации несет разрушительные правовые последствия
Федеральный закон № 141-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации», по которому в Москве реализуется программа реновации, противоречит Конституции страны и продолжает сложившуюся практику её «размывания», кроме того, он насквозь пронизан...
11 октября 2017