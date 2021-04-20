Анатолий Королёв
Последние публикации
Фальсификация и подлог! Переход на «зеленую» экономику не имеет оправдания
Надо начать с того, что с момента появления фреоновой гипотезы разрушения озоносферы Молины-Роуленда в 1974 году её несостоятельность детально была проанализирована на семинарах Лаборатории высоких напряжений ЭНИН им. Г. М. Кржижановского, которую возглавлял академик Валерий Иванович Попков. В этих...
20 апреля 2021
Климатические гипотезы как инструмент создания глобальных кризисов
Посвящается памяти соавтора и друга климатолога Евгения Фёдоровича Уткина, ответственного секретаря Межведомственной комиссии по охране озонового слоя при Минрироды РФ с 1993 по 1997 годы. История международных природоохранных договоров насчитывает всего три десятилетия, однако за этот короткий...
6 июня 2020
30-летие Монреальского протокола — позорная дата в истории мировой науки
Гарун Тазиев, всемирно известный французский вулканолог. Предисловие к книге Ошота Хаммара «Озон — дыра из ничего»: «Стратосферному озону ничто не угрожает исчезнуть. Те, кто в течение последних десяти лет стараются убедить в этом человечество, изменяют научной истине. Это противоречит истине...
18 сентября 2017
Монреальский протокол — эталон национального предательства
Изменения климата на всей планете сегодня можно отслеживать в любой точке земного шара благодаря мировой информационной сети. В предыдущие эпохи человек мог наблюдать как меняется климат лишь по месту жительства. За пределы своего государства, и уж тем более континента, выбирались единицы. Быстрый...
31 июля 2016