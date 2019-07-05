Анатолий Климов
Последние публикации
Умеем ли мы эффективно сжигать углеводороды?
Доклад академика РАЕН, профессора Национального исследовательского университета «МЭИ», доктора физико-математических наук Анатолия Ивановича Климова «О возможности использования углеводородов в LENR реакторах» на заседании Координационного совета по холодной трансмутации ядер РАЕН. Москва, 25 мая...
5 июля 2019
Останется ли Россия в числе лидеров новых энергетических технологий?
Доклад сопредседателя Координационного совета «Холодная трансмутация ядер» Российской академии естественных наук, академика РАЕН, профессора Национального исследовательского университета «МЭИ», доктора физико-математических наук Анатолия Ивановича Климова «К вопросу о современном статусе...
10 мая 2019