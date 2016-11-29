Анатолий Андреев
Последние публикации
Проклятье науки – имитация науки
Самая проклятая проблема современной науки — не замечать поистине судьбоносной проблемы человека и человечества. Если посмотреть на список «величайших научных загадок», стоящих перед современной наукой (в данном случае речь пойдет о версии журнала Science, приуроченной к 125-летию почтенного...
29 ноября 2016
Русский культурный проект — вызов процессу глобализации
1. Сегодня мало кто сомневается, что мир развивается глобально; любая локальная точка роста становится результатом глобальных изменений и планируется как результат таких изменений. В мире все зависят от всех: это еще не всеобщий консенсус, но уже повестка дня. Вместе с тем феномен глобализма...
19 ноября 2016