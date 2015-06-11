Анастасия Матвеева
Последние публикации
Биткойны: Риски, курс и Банк России
Банк России может признать криптовалюты, в частности, биткоины, пишут СМИ со ссылкой на источники в ЦБ РФ. Эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM 11 июня, полагают, что к такому решению Банк России мог подтолкнуть тот факт, что в ряде стран биткойны постепенно легализуются. Обычным...
11 июня 2015
Над рублём сгущаются тучи: впереди очередное решение по ключевой ставке
Величина ключевой ставки ЦБ станет предметом рассмотрения очередного заседания Совета директоров Банка России, намеченного на 15 июня. Эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM 29 мая, прогнозируют, что ставка опустится до 11%-12%. При этом пострадают владельцы краткосрочных вкладов — именно...
29 мая 2015
Рублем по незанятости: напряженность — дорого
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) предлагает взимать с официально неработающих граждан специальный социальный платеж. Эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM 26 мая, полагают, что в период кризиса бороться с теневой занятостью необходимо путем стимулирования прозрачности, и...
26 мая 2015