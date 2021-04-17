Анастасия Дубрава

Автор

Фотограф из Москвы, работает в основном в жанре документальной и художественной фотографии. Член Российского Союза Фотохудожников. Закончила Экономический факультет МГУ им Ломоносова, Институт фотографии, а также курс Сергея Максимишина «Фотограф как рассказчик» в Школе Визуальных Искусств. Лауреат различных международных и российских конкурсов, в том числе лучший конный фотограф 2013 года, финалист конкурса Best Photographer, финалист Miami Street Photography Festival, финалист Head On Photo Festival – 2020, золотой призер Tokyo International Foto Awards – 2020, победитель LensCulture Critics Choice – 2021. Автор книги «Письмо папе», ставшей финалистом Istanbul Photobook Festival 2019. Участник выставок в Москве, Брюсселе, Майми, имеет публикации в журнале Marie Claire и National Geographic Россия. <a href=http://stasyadubrava.com/ target=_blank >stasyadubrava.com</a>