Алёна Константинова
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Управдомов Подмосковья призвали брать пример с Суворова, Сталина и Гитлера
В качестве примера умения добиваться результата руководитель Госжилинспекции Подмосковья Александр Коган предложил общественным активистам модель действий Суворова, Сталина и Гитлера. Об этом он заявил на семинаре для жилищного актива региона 13 марта, сообщает сегодня, 16 марта, корреспондент ИА...
16 марта 2015
Управдомы подмосковных Мытищ выяснили, как снизить счета за тепло в разы
Стоимость теплоэнергии можно снизить вдвое, а то и на порядок, выяснили участники первого форума председателей многоквартирных домов «Управдом», прошедшего в подмосковных Мытищах 13 марта, сообщает сегодня, 14 марта, корреспондент ИА REGNUM. На форуме, собравшем более 200 участников, жители города...
14 марта 2015