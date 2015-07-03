Алина Сергеева
Последние публикации
Финно-угорский мир: линия разлома России?
Внешняя политика Эстонии после 1991 года построена на патернализме в отношении финно-угорских народов, проживающих в России. Насаждение концепции «единого финно-угорского мира» до вступления страны в НАТО и ЕС в 2004 году происходило поступательно, уверенно, системно, а главное — тихо. В 2005 году...
3 июля 2015
Мягкая финно-угорская сила Финляндии
Финно-угорский мир: что шепчет Суоми? Тезис о «систематическом истреблении» малочисленных народов в России продолжает звучать в финно-угорском мире. Венгрия, Финляндия и Эстония действуют солидарно по многим направлениям своей внешней политики — это, прежде всего, относится к их совместному...
24 июня 2015