Алексей Топоров
Последние публикации
Судьба Донбасса: России пора вернуться к реальности
В день России ДНР расцветилась российскими триколорами. На набережной Кальмиуса в Донецке юные умельцы по случаю вывели граффити с лозунгом «Донбасс — Россия», а по местным телеканалам крутили ролик, где жители различных городов и посёлков Донбасса, включая главу республики Дениса Пушилина...
16 июня 2020
Новороссия: герои без паспортов
Наблюдая за судьбами «людей без паспортов», отчетливо понимаешь, что от того, как поведет себя Россия сейчас, будет зависеть, продолжится ли дальше дробление некогда единого цивилизационного пространства, либо же осколки смогут-таки вновь стать единым целым. Григорий Он родился в Латвии в смешанной...
30 сентября 2015
РПЦ: на службе у двух господ
Вот уже больше года на территории бывшей Украины — Новороссии, льется кровь. Впрочем, льется она, пусть и в несколько меньших объемах, и на Украине еще существующей. Погибают воины, женщины, старики, дети и православные священники, в своей массе принадлежащие к Московскому патриархату. При этом сам...
26 августа 2015
Соперники Минниханова не верят в победу
После того, как 4 июля «Единая Россия» предсказуемо определилась со своим кандидатом на выборах в президенты Татарстана — им стал занимавший президентский пост с марта 2010 года Рустам Минниханов, предвыборная гонка в республике напрочь потеряла какую-либо интригу и остроту. Напомним, что на...
6 июля 2015
Новороссия против Украины: экономический аспект войны
Рубль против гривны Недавно на Луганщине доблестные украинские спецслужбы задержали комбата. Нет, не «эленеровского», а своего. За то, что тут вез на двух военных «зилках» свинину. В ЛНР. Естественно, не в качестве гуманитарной помощи прифронтовым селам, где количество оставшихся мирных жителей...
25 июня 2015
Губарев: Три кита Новороссии – Русский мир, народовластие и справедливость
ИА REGNUM: В последнее время в публичном пространстве кто только не заявлял о закрытии проекта «Новороссия»… Как только об этом заявил Олег Царев, я прокомментировал эти его слова в фейсбуке в духе того, что не стоит путать тот «огородик», который он возделывал, под названием «Парламент Новороссии»...
11 июня 2015
Двоемыслие русское, двоемыслие донбасское
Вот уже более года мы всем живем двоемыслием. Ну, я имею ввиду тех неравнодушных представителей русской цивилизации, кого интересует кое-что большее чем собственная зарплата, марка машины соседа и цены на курортах в Турции. Те же, кто озабочен исключительно всем вышеперечисленным живут практически...
22 мая 2015