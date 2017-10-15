Алексей Никитин

Автор

Родился в 1978 году. С раннего детства рисует комиксы. Учился в ДХШ г. Всеволожска (1992-94), а затем в СПбГХПА (1996-2004). Первые публикации «Невская Заря» (1993-95). Первая книга «Рассказы Зощенко» (1995). Автор нескольких книг комиксов, самая известная «Хармсиада» (1998-1999-2000-2005-2014). В период с 2007 по 2010 - активная выставочная деятельность. Работа над авторскими проектами по сей период. <a href='https://vk.com/albums-17698590'>альбом автора Вконтакте</a> <a href='http://nikitin.viadesign.ru/folder/britolz'>Приключения и похождения Битлз</a>