Алексей Колобродов
Последние публикации
Жрать и воровать: роман-самооправдание о том, как убивали Россию
К самому концу 90-х в России стало пусть зыбкой, но социальной реальностью появление среднего класса — из собственников и менеджеров бизнеса. Страта не столько оформилась, сколько выковалась, и по этому поводу пребывала в эйфории исторического самодовольства — ей хотелось отражения собственных...
15 октября 2019
Общее дело русского заговора: роман о не наступившем конце света
«Господин Гексоген» — название, ставшее мемом. Как «Отцы и дети» или «Архипелаг ГУЛАГ». Ну, может, с не столь глубоким залеганием в народном подсознании (пока), но ведь наш ГГ и годами младше — роман Проханова вышел в 2002 году и тогда же получил «Национального бестселлера». Всё ложилось снарядами...
24 сентября 2019
Мастер и мистерия: эталонный роман русской веры
Роман Владимира Шарова «Репетиции» был впервые опубликован в № 1−2 журнала «Нева», 1992 год. В этой скромной библиографической справке красноречиво всё — и дата, и место, и способ публикации. Как раз в том — переломно-промежуточном — году закончился русский литературоцентризм (чтобы потом...
14 августа 2019
Чапаев вне пустоты: эталонный роман русского постмодерна
Может быть, единственное бесспорное достижение 90-х годов XX века в России — писатель Виктор Пелевин. Он, безусловно, обязан десятилетию шумной известностью и культовым статусом, время выбрало именно его и снабдило уникальной фактурой, сюжетами, типажами. (Авторы первой пелевинской биографии Сергей...
27 июня 2019
Мы в «Месте»: великий роман русского подполья
Роман Фридриха Горенштейна «Место» написан в начале 70-х годов в Москве. Авторская датировка: «окончено — февраль 1972 г.; дополнено — февраль 1976 г.». Впервые издан на русском языке в 1991 г. (СССР? Или уже Россия?) издательством «Слово» — первым томом известного собрания в трех книгах. По меркам...
16 мая 2019
Роман рубежа: конец Красной империи глазами чужака
«И снег всё падал и падал с неба в количестве, достаточном для нескольких возвращений блудного сына». ( Эдуард Лимонов, «Иностранец в смутное время»). Я давно искал повод написать об этом романе — одном из самых любимых у Лимонова; книге увлекательной и пророческой, со странной издательской судьбой...
30 апреля 2019